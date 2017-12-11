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Как выбрать праздничный фейерверк

13:00 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Как выбрать праздничный фейерверк/dom.tyumen-city.ru

Фейерверки в среднем от 200 до 70 тыс. рублей можно купить в тюменских магазинах в канун новогодних праздников. Самый ходовой товар у любителей световых шоу - салюты стоимостью от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей: красиво и по разумной цене. 

"В этом году мы предлагаем покупателям ряд новинок. Например, производители фейерверков стали совмещать "фонтаны" с "салютом", раньше такой комбинации не было. Веерные салюты уже в порядке вещей, теперь же их разнообразили новыми эффектами и цветовой гаммой. Появились бытовые трехдюймовые салюты, которые раньше относились к профессиональной пиротехнике. Словом, выбор очень большой", - рассказал директор ООО "ШиК" (интернет-магазин "Искра") Максим Шелковников.

Он напомнил об ограничениях по возрасту при продаже пиротехники и посоветовал приобретать фейерверки только в специализированных магазинах, обращая внимание на документы к товару. Такие торговые точки проверяют соответствующие службы, а владельцы магазинов предпочтут не рисковать репутацией, торгуя бракованной или просроченной продукцией.

"Перед Новым годом открывается много временных торговых точек-однодневок, к которым потом не обратишься с претензиями. Где они берут товар, какого качества - неизвестно. В специализированных же магазинах продавцы-консультанты объяснят все нюансы, как стрелять, на какой площадке. У магазина должна быть постоянная точка, юридический адрес, телефон, хорошо, если есть сайт. Покупайте сертифицированный товар. Сертификат не должен быть ксерокопией, только оригинал с синей печатью", - порекомендовал Максим Шелковников.   

МЧС России напоминает об основных правилах безопасности при обращении с пиротехническими средствами.

Ракету держать в руках нельзя, ее необходимо установить в снег. Не стоит склоняться над фейерверком, поджигая фитиль. Сразу после того, как он загорелся, нужно отойти на безопасное расстояние, оно обычно указано на самом изделии.

Если фитиль потух, зажигать повторно его нельзя. Это крайне опасно, поскольку термическая реакция может еще продолжаться.

Эксперты напоминают, что родители не должны разрешать детям самостоятельно пользоваться фейерверками, ракетами и петардами.

                                                                                                     

Татьяна Ковалева

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Теги: фейерверки , Новый год
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