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Специальные туристические поезда доставят тюменцев до резиденции Деда Мороза

17:21 07 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Специальные туристические поезда доставят тюменцев до резиденции Деда Мороза. Фото: РЖД

Более 15 тыс. детей планируется перевезти на Свердловской железной дороге в новогодние и рождественские каникулы поездами дальнего следования, сообщается на официальном сайте

Принято решение об увеличении числа поездов, следующих из Екатеринбурга в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Кроме того, будут назначены специальные туристические поезда из Екатеринбурга и Тюмени в резиденцию Деда Мороза – Великий Устюг.

Почти 300 ребят из Свердловской области и Пермского края отправятся на традиционную "Кремлевскую елку", которая состоится в Москве 26 декабря. По предварительным оценкам, всего в праздничные дни в составе организованных групп планируется перевезти более 15 тыс. детей.

Для обеспечения безопасности организованных групп детей за дополнительными поездами установят специальный диспетчерский контроль. В залах ожидания будут предусмотрены специальные места для размещения детей. На всех вокзалах будут дежурить бригады медиков. 

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Теги: школьники , РЖД , Новый год , Великий Устюг
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