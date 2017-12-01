В Салехарде из шести тысяч блоков льда сделают сказку

salekhard.org

Ледовый городок начали возводить пермские скульпторы на площади "Геолога" в Салехарде.

На строительство ледяной сказки будет затрачено около 6 тыс. блоков, а это 600 куб. м льда. Все блоки размером 30х90 см добывают на озере в районе Удачи. Уже на месте отсекают все лишнее, каждый блок тщательно обрабатывают, срезают желтизну и только потом используют, сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

Сейчас скульпторы монтируют входную группу, устанавливают ограждение ледового городка, параллельно приступили к работам по установке ледяных горок. Работают мастера быстро, уже совсем скоро куски льда превратятся в героев известных сказок и мультфильмов, ведь тематика ледового городка этого года – "Любимые сказки".

Ледовый комплекс будет состоять из больших и малых горок, входной группы, скульптур для фотографирования, лабиринтов, ледовых ловушек. По контракту срок сдачи ледового городка 20 декабря.