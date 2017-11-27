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Дед Мороз и Снегурочка с подарками встретят гостей Ханты-Мансийска в аэропорту

16:54 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Марафон новогодних мероприятий стартует на всех площадках административного центра Югры 10 декабря. Все каникулы в режиме "нон стоп" будут работать пять основных и более 20 дополнительных площадок, создающих особую атмосферу праздника и сказочную интригу.

Как сообщают организаторы, новогоднее настроение Ханты-Мансийск будет дарить с первых минут пребывания в городе. Уже в аэропорту гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Сувениры, красочные буклеты с описанием главных событий и первое фото на память получит каждый.

Напомним, эстафета Ханты-Мансийску, как главной праздничной площадке, была передана в январе 2017 года из Тамбова. Министерство культуры Российской Федерации поручило администрации города подготовить концепцию праздничных мероприятий, разработать культурную программу и туристические маршруты с комфортным размещением.

На создание яркого праздника, наполненного целым фейерверком интересных событий - конкурсами, уличными танцами, концертами, – выделено около 100 млн  рублей. Около 25% из этих средств пойдет на благоустройство и украшение столицы Югры.

Добавим, выбор Ханты-Мансийска столицей нового 2018 года не случаен. В течение последних пяти лет город активно принимает участие в различных культурно-туристических программах, а в 2015 году стал лауреатом конкурса "Russian Event Awards" в сфере событийного туризма. В 2017 году на различных площадках Ханты-Мансийска было проведено более 100 мероприятий, а количество задействованных людей перевалило отметку в 20 тыс. человек.

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Теги: Ханты-Мансийск , Новый год
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