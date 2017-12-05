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Почта Деда Мороза открылась в Тюмени

15:36 05 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Почта Деда Мороза открылась в Тюмени. Фото travelcalendar.ru

Новогодний ящик для приема писем и открыток в адрес Деда Мороза установили в главном отделении Почты России города Тюмени на ул. Республики, 56.

Как сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области, почта Деда Мороза будет работать до 25 декабря. Тюменцы и гости города могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный новогодний ящик.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями ведется ежедневно, все они своевременно будут доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг. Однако свой ответ волшебник пришлет только в том случае, если будет указан правильный обратный адрес отправителя.

На данный момент поступило около 20 писем от детей в возрасте до 10 лет. В прошлом году в резиденцию Деда Мороза отправлено более 600 писем.

Напомним, что официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

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Теги: почта Деда Мороза , Почта России , Новый год
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