Тюменцев научат вязать елочные украшения

pp.userapi.com

Новогодний мастер-класс по изготовлению шерстяного шара пройдет на базе ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) с 11 до 14 часов 16 декабря.

Мастера научат вязать крючком, покажут, как изготовить теплый вязаный шар. Создание этих елочных украшений принесет душевное спокойствие и радость, а также подарит новогоднее настроение.

Все участники мастер-классов заберут изделия с собой и смогут украсить елку или сделать эксклюзивный подарок своим близким и друзьям, ведь вещи, созданные своими руками, несут положительную энергетику.

Стоимость участия в мастер-классе составит 350 рублей. Подробности и запись по телефону 8-919-943-67-15, Людмила Лукина.