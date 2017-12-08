Новогодний стол для россиян подорожал на триста рублей

Новогодний стол подорожал/gazeta-rvs.ru

Средняя стоимость праздничного стола для семьи из четырех человек выросла до 6 тыс. 100 рублей в завершении 2017-го, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 300 рублей.

Согласно данным Росстата, опубликованным на Дни. РУ, показатель рассчитывался из 29 пунктов: салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой", алкоголь, фрукты и овощи, конфеты, торты и др. Дороже всего такой набор продуктов обойдется жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии - примерно 8 тыс. 100 рублей. Москва в списке занимает четвертое место. Жителям столицы придется раскошелиться на 7 тыс. 400 руб. Дешевле всего отпраздновать Новый год в Ингушетии – 3 тыс. 100 руб.

Статисты добавляют, цена "Оливье" выросла на два рубля – с 310 до 312. Зато подешевела сельдь под шубой.