Усадьба Колокольникова ждет тюменцев на новогоднюю ярмарку

Фото: ТМПО

Тюменский музей "Усадьба И. П. Колокольникова" устраивает новогоднюю ярмарку 16 и 17 декабря.

Как сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение, посетители смогут подобрать подарки коллегам, близким и друзьям из уникальных изделий ручной работы, сувенирной продукции и елочных украшений.

Для детей подготовлена специальная программа. Они встретятся с Петрушкой и другими сказочными персонажами. Кукольный спектакль "Заколдованная Королевна" приглашает ребят 16 декабря в 12 и 15 часов.