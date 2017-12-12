Тюменские лесники усилили патрулирование хвойных лесов

За незаконную рубку ели грозит штраф/wallpapers.99px.ru/wallpapers/153667/

Контроль за вырубкой молодых елей усилен в регионе к новому году.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, к ежедневному патрулированию с 11 декабря привлечены специалисты департамента, работники лесничеств, сотрудники дорожно-патрульных служб ГИБДД. Усиленные рейды продлятся до 29 декабря.

Граждане, которые законно перевозят ели, должны иметь при себе разрешительные документы. За незаконную рубку дерева грозит штраф, отмечают лесничие. Его размер составляет от 40 до 300 тыс. руб.

Кроме того, за одно срубленное дерево, не достигшее диаметра ствола 12 см, необходимо будет возместить материальный ущерб в размере от 879 до 6 тыс. рублей. Если размер ущерба за незаконно добытую ель превысит 5 тыс. рублей, к черному лесорубу будут применены меры уголовной ответственности.