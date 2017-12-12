up

12.12.2017 вторник

EUR 69.8023

USD 59.2348

В Тюмени -16..-18 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские лесники усилили патрулирование хвойных лесов

11:45 12 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
За незаконную рубку ели грозит штраф/wallpapers.99px.ru/wallpapers/153667/
Продолжение: Тюменцы могут сэкономить на новогодних украшениях

Контроль за вырубкой молодых елей усилен в регионе к новому году. 

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, к ежедневному патрулированию с 11 декабря привлечены специалисты департамента, работники лесничеств, сотрудники дорожно-патрульных служб ГИБДД. Усиленные рейды продлятся до 29 декабря.

Граждане, которые законно перевозят ели, должны иметь при себе разрешительные документы. За незаконную рубку дерева грозит штраф, отмечают лесничие.  Его размер составляет от 40 до 300 тыс. руб.

Кроме того, за одно  срубленное дерево, не достигшее диаметра ствола 12 см,  необходимо будет возместить материальный ущерб в размере от 879 до 6 тыс. рублей.  Если размер ущерба за незаконно добытую ель превысит 5 тыс. рублей, к черному лесорубу будут применены меры уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: лесной комплекс , Новый год , акция , ель
Ранее в сюжете
12.12.2017, 08:07 Усадьба Колокольникова ждет тюменцев на новогоднюю ярмарку
11.12.2017, 17:21 В Тюменской области усиливают меры безопасности перед новогодними праздниками
11.12.2017, 13:00 Как выбрать праздничный фейерверк
08.12.2017, 15:45 Новогодний стол для россиян подорожал на триста рублей
08.12.2017, 12:27 Тюменцы могут позвонить Деду Морозу
08.12.2017, 11:43 В Тюменской области работает горячая линия по вопросам детских товаров к Новому году
07.12.2017, 17:21 Специальные туристические поезда доставят тюменцев до резиденции Деда Мороза

Последние новости

13:57 Омская "Галерка" выступит с гастролями в Тюмени
13:46 Врачи и педагоги обсудят проблемы здоровья детей
13:35 О подвигах генералиссимуса Александра Суворова будут говорить на форуме в Ялуторовске
13:24 В Тобольске осужден дебошир, подравшийся на акции "Под флагом добра"
13:13 Тюменцы могут сэкономить на новогодних украшениях
13:02 Владимир Якушев поручил усилить работу по профилактике наркомании
12:51 Философ из МГУ расскажет тюменцам о видеоиграх
12:40 В Югре проверят информацию о неоказании медицинской помощи ребенку
12:29 Двадцатилетний лыжник из Тюмени Александр Большунов на Кубке мира взял две бронзы
12:18 Челябинский полицейский оштрафовал водителя скорой, заблокировавшего его машину
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поручил усилить работу по профилактике наркомании

Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем Конституции

Новые автобусы поступили в ишимские школы

Политика

Инициативы тюменских единороссов – в числе лучших в стране

Владимир Путин обсудит проекты по производству СПГ на Ямале

В Тюменской области формируют новый общественный совет

Экономика

В Тюменской области построят завод с полным циклом переработки древесины

Тобольской предпринимательнице помогают открыть частный детский сад

Зарплаты бюджетников в 2018 году вырастут на четыре процента

Общество

Омская "Галерка" выступит с гастролями в Тюмени

Врачи и педагоги обсудят проблемы здоровья детей

О подвигах генералиссимуса Александра Суворова будут говорить на форуме в Ялуторовске

Спорт

Двадцатилетний лыжник из Тюмени Александр Большунов на Кубке мира взял две бронзы

"Рубин" проиграл "Рязани"

Юные тюменские дзюдоисты привезли медали из Екатеринбурга

Происшествия

В Тобольске осужден дебошир, подравшийся на акции "Под флагом добра"

В Югре проверят информацию о неоказании медицинской помощи ребенку

Челябинский полицейский оштрафовал водителя скорой, заблокировавшего его машину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+