Тюменцев просят помочь утеплить дом восьмидесятилетнего деда Сергея

Тюменцев просят помочь утеплить дом восьмидесятилетнего деда Сергея. Фото: Юлия Зайцева

Восьмидесятилетний дед Сергей из-за непорядочных людей живет в летнем домике. Пенсионера ввели в заблуждение и продали дачу, не пригодную для зимнего проживания, на деревянное строение нет никаких документов, прописаться там также невозможно.

Неравнодушные тюменцы во главе с Юлией Зайцевой уже взяли шефство над пенсионером, у которого нет близких людей.

О пожилом мужчине стало известно в начале ноября, именно тогда Юлия увидела его. "В магазине дедушка набрал себе продуктов, по его словам, на месяц, включая восемь булок хлеба, которых, как он сказал, тоже хватит на месяц. Подъехав к его дому, я взяла все пакеты с продуктами, занесла их к нему во двор, дедушка попросил их занести в дом. И вот тут я как окоченела", - написала волонтер со слов Юлии на своей странице.

Как выяснилось, дедушка родился в 1936-м году, пережил войну и послевоенные голодные годы. Из 12 родных братьев и сестер в живых остался он один. Инвалид 2-й группы. Без жены уже живет давно. Сам он из села Тюнёво Нижнетавдинского района, его дом и имущество сгорело в пожаре.

Дедушка несколько лет снимал комнату в квартире, позже его убедили купить дачный домик, который по сути - временное строение без фундамента.

"У этого дедушки нет даже колодца, откуда можно бы было взять воду. Летом он пил дождевую воду, кипятил ее, собирал с водостоков и в ней же мылся", - сообщила Юлия.

На призыв о помощи откликнулись десятки тюменцев: кто-то привез вещи, кто-то - продукты, кто-то - дрова. Но этот пожилой человек постоянно нуждается в помощи, в том числе по хозяйству.

"Дорогие наши добрые, отзывчивые, милые люди! Хочу от имени НАШЕГО дедушки Сергея выразить всем вам огромную благодарность за то, что мы смогли сделать для него чудо! Спасибо всем вам за ваше небезразличие к судьбе дедушки! Когда он увидел, во что превратился его домик, он постепенно начал осознавать, что мы не желаем ему зла, мы только лишь хотим помочь ему жить в достойных условиях, в тепле и с необходимыми для него вещами. Поверьте, милые люди, он бесконечно счастлив, хоть и до сих пор не верит в то, что есть такие люди, которые могут помочь бескорыстно. По его словам, ему больше ничего не нужно, теперь у него есть все! И самое главное, у него есть понимание, что он не одинок. От себя скажу, не проходите мимо, если вы видите, что кто-то нуждается в помощи. Очень может быть, что совсем рядом с вами живут те, кто не по своей воле попал в беду, а по стечению страшных обстоятельств", - написала Юлия.

На сегодняшний день деду Сергею необходима пластиковая ванна и утеплители для пола и потолка: изолон, пенопласт, минвата.

Желающим поучаствовать в судьбе дедушки, просьба звонить по телефонам: 8-919-945-00-32, 8-904-495-07-30, 8-922-399-89-89.