Следователи выясняют, почему из тюменского автобуса выпал пассажир

Фото: УМВД по Тюмени

Водителя автобуса маршрута № 11 проверит следственный комитет в Тюмени.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, началась проверка информации местных СМИ о том, что 13 декабря шофер, не дождавшись выхода из салона пассажира, начал закрывать дверь. Пожилой мужчина выпал из автобуса и получил травмы.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.