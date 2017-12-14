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Владимир Путин рассказал, какой бы он хотел видеть Россию

15:46 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
kremlin.ru

Россия должна быть устремлена в будущее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Москве.

"Россия должна быть очень современной, политическая система - гибкой, экономика - построенной на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти. Главное, на чем нужно сосредоточить внимание власти и всего общества, - развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. Все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы людей", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что российская экономика растет - это очевидный факт. "Здесь никаких приписок нет. У нас рост ВВП - 1,6 процента, рост промышленного производства - тоже 1,6 процента. Очень хорошие темпы роста демонстрируют автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство", - сообщил Владимир Путин.

По его словам, в 2017 году рост производства в агропроме составит около 3%.

"Мы собрали рекордный урожай зерновых - 130 миллиардов тонн. Это самый большой урожай за всю историю России. Мы вышли на первое место в мире по объему экспорта зерна. Это блестящий показатель", - подчеркнул президент России.

Россия преодолела два экономических шока, один из которых был связан с резким снижением цен на энергоносители, другой - с антироссийскими санкциями Запада, добавил Владимир Путин. "Наше развитие стало все больше и больше опираться на внутренний спрос, что чрезвычайно важно для любой экономики. Инвестиции в основной капитал - 4,2 процента при росте ВВП в 1,6 процента. Это значит, что вложения в развитие более чем в два раза превышают уже достигнутый результат. Это значит, что дальнейшее развитие уже гарантировано, деньги вложены", - подчеркнул глава государства.

Прямые иностранные инвестиции в 2017 году достигли 23 млрд долларов, сообщил Владимир Путин. Это в два раза больше, чем в 2016 году, и лучший показатель за последние четыре года. "У нас инфляция рекордно низкая за всю новейшую историю России - 2,5 процента. Дефицит бюджета - 2,2 процента. Я думаю, что на самом деле будет меньше. Все это говорит о том, что идет оздоровление и рост экономики", - заявил президент России.

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Путин

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