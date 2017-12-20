Тюменского водителя отправили в колонию за пьяную езду

ГИБДД Тюменской области

Молодого человека, виновного в трехкратной пьяной езде, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, тюменец в автошколе никогда не обучался и водительских прав не имел. В декабре 2016 года он первый раз был осужден за повторное пьяное вождение, ему было назначено 250 часов бесплатных общественно полезных работ.

В июне 2017 года в отношении него было возбуждено второе уголовное дело за пьяную езду, которое в июле передано в суд. Несмотря на это молодой человек вновь в состоянии опьянения управлял автомобилем, в связи с чем было возбуждено третье уголовное дело.

Мировой судья вынес приговор по второму уголовному делу, назначив тюменцу семь месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Рассмотрев третье уголовное дело, суд с учетом судимостей назначил молодому человеку к отбытию один год лишения свободы в колонии-поселении.