Тюменцы собрали подарки для одиноких стариков

Благотворительный праздник в школе йоги "Мудра". Фото Ирины Захаровой

Около 7 тыс. рублей и 50 подарков собрали организаторы праздника в поддержку благотворительного фонда "Старость в радость". Мероприятие прошло на базе школы йоги "Мудра".

Посетители мероприятия могли оставлять новогодние подарки или пожертвования для домов престарелых. Благодаря помощи жителей города и волонтеров пожилые люди уже шестой год получают внимание и подарки.

На самом празднике была универсальная йога под звучание ханга и флейты, йога Айенгара, телесные практики, расслабляющая гонг-медитация, новогодняя ярмарка, концерт арфы и гитары от Михаила и Мирославы Кушиных, джазовые хиты от группы La La BAND.

"Это первое предновогоднее мероприятие, которое я посетил. Поэтому мои ожидания оправдались. Играла арфа, гусли, джаз. Спокойно, гармонично, естественно для школы йоги", − поделился впечатлениями гость мероприятия Игорь Аистов.

Организаторы акции отмечают, что всем, кто также хочет внести свой вклад, но не успел 24 декабря на праздник, могут приносить подарки до 11 января в школу йоги "Мудра" (ул. Урицкого, 36, 3 этаж).

"Бабушек и дедушек очень радуют яркие календари, мягкие игрушки, теплые носки, пледы, платочки на голову, пряжа для вязания, тапочки, красивые полотенца, мягкие сладости и, конечно же, подписанные новогодние открытки. Мы можем поделиться с ними теплом, заботой и подарить им новогоднее чудо", − отметила куратор проекта "Старость в радость" Елена Коновалова.

﻿ Благотворительный праздник в школе йоги "Мудра". Фото Ирины Захаровой 1 /

Владислав Соколов