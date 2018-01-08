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Выходи гулять: городские забавы продолжаются в заключительный день новогодних каникул

10:47 08 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Выходи гулять: городские забавы продолжаются в заключительный день новогодних каникул. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте"

Развлекательные и спортивные площадки Тюмени ждут участников для проводов новогодних каникул 8 января.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, с 9 часов стартовал "Скандинавский марафон". Любители спортивной ходьбы от 40 до 80 лет собрались на состязания по адресу ул. Одесская, 53.   

В 12 часов в корпусе детско-юношеского центра "Вероника" (ул. Транспортная, 106/3) пройдет конкурсно-игровая программа для детей от семи до 17 лет "Рождественские забавы". 

В 13 часов в Комсомольском сквере детско-юношеского центра "Старт" начнутся рождественские катания на лыжах и коньках для взрослых и детей. Спорторганизаторы ждут всех желающих весело провести время.

В 15 часов ждут всех желающих хорошо повеселиться на спортивной площадке по ул. Станционной, 22: здесь стартуют спортивные игры на свежем воздухе для детей старше семи лет.

В 16 часов на уличной площадке по ул. Котовского, 64 пройдет эстафета для детей от семи до 12 лет "Ура, каникулы!". 

В 17 часов на площадке по ул. Заозерной, 4 эстафеты на улице проведут для детей от восьми до 18 лет. Организаторы обращают внимание, что мероприятие состоится при погоде не ниже минус 15 градусов.

В 19 часов в спортивном зале ДЮСШ "Водник" (ул. Пражская, 25-а/1) пройдет турнир по мини-футболу, посвященный рождественским праздникам для ребят старше семи лет.

Также в 19 часов в Центре зимних видов спорта ТюмГУ (ул. Барнаульская, 41) детей от восьми до 18 лет ждут на "Веселые старты" на лыжах, посвященные празднованию Рождества. Организаторы обращают внимание, что мероприятие состоится при погоде не ниже минус 15 градусов. В это же время на парковке у Центра дзюдо (ул. В. Гнаровская, 1) начнется эстафета "Тропа приключений". 

Тюменцев приглашают на городские муниципальные площадки, доступные ежедневно: в Комсомольском сквере можно бесплатно прокатиться на коньках на самом большом городском катке, в Затюменском экопарке ждут горки и лыжная трасса, в Гилевской роще – увлекательные прогулки по сказочному зимнему лесу пешком и на лыжах.

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Теги: дети , зимние каникулы , Новый год , Рождество

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