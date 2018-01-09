Городские забавы с Дедом Морозом продолжаются

Городские забавы с Дедом Морозом продолжаются. Фото Фото из группы "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте"

"Проделки Деда Мороза" займут ребят на площадках по адресам ул. Транспортная, 106/3 и ул. К. Маркса, 110-а с 9 по 12 января.

Детско-юношеский центр "Вероника" приглашает ребят старше шести лет интересно провести оставшуюся неделю каникул. С 9 по 12 января по адресам ул. Транспортная, 106/3 с 11 до 15 часов, ул. К. Маркса, 110-а с 12 до 16 часов пройдет бесплатная зимняя игровая площадка "Проделки Деда Мороза", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Ребят ждут интересные игровые программы, новогодние эстафеты, игры на свежем воздухе и мастерская Деда Мороза.