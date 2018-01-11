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Поножовщиной закончилась встреча двух знакомых мужчин

11:10 11 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото press-centr.com

47-летнего жителя Ялуторовска задержали полицейские по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Своему знакомому он нанес удар ножом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, мужчину с проникающим ножевым ранением доставили в ялуторовскую больницу. Полицейские выяснили, что в ходе совместного распития спиртных напитков между знакомыми возникла ссора, переросшая в поножовщину. В результате фигурант вытащил нож и нанес ранение потерпевшему.

Безработный, ранее судимый местный житель заключен под стражу в порядке статьи 91 УК РФ. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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Теги: поножовщина , Ялуторовск

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