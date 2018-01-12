Победители лиги "ЗАПСИБ" вышли во второй тур "КиВиН-2018"
Победители лиги "ЗАПСИБ" вышли во второй тур "КиВиН-2018". Фото из группы лиги "ЗАПСИБ" в соцсети "ВКонтакте"
Лидеры региональной лиги КВН "ЗАПСИБ" и сборная Тюменской области "Наполеон Динамит" вышли во второй тур Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2018" в Сочи.
Победители региональной лиги КВН "ЗАПСИБ" команды "Девичья сборная ЮУрГУ" (г. Челябинск) и "Красная фурия" (г. Ярославль), а также сборная Тюменской области "Наполеон Динамит" прошли во второй тур фестиваля в Сочи. 11 января командам предстоит новый смотр, который даст возможность стать участниками гала-концерт "КиВиН-2018".
Лигу "ЗАПСИБ" на фестивале представили восемь команд и уже "засветившиеся" на Первом канале "Наполеон Динамит". На сайте международного союза КВН опубликовали отзывы зрителей фестиваля, которые участвовали в онлайн-голосовании.
Победители лиги "ЗАПСИБ" вышли во второй тур "КиВиН-2018". Фото из группы лиги "ЗАПСИБ" в соцсети "ВКонтакте"
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Дополним, по результатам отбора повышенный рейтинг получили команды "Русь" (Сборная ГАУСЗ, Тюмень), курганские "Джентльмены удачи" и парни из ТюмГУ "Рок- звезда".
Соб. Инф.
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