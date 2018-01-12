Победители лиги "ЗАПСИБ" вышли во второй тур "КиВиН-2018"

Победители лиги "ЗАПСИБ" вышли во второй тур "КиВиН-2018". Фото из группы лиги "ЗАПСИБ" в соцсети "ВКонтакте"

Лидеры региональной лиги КВН "ЗАПСИБ" и сборная Тюменской области "Наполеон Динамит" вышли во второй тур Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2018" в Сочи.

Победители региональной лиги КВН "ЗАПСИБ" команды "Девичья сборная ЮУрГУ" (г. Челябинск) и "Красная фурия" (г. Ярославль), а также сборная Тюменской области "Наполеон Динамит" прошли во второй тур фестиваля в Сочи. 11 января командам предстоит новый смотр, который даст возможность стать участниками гала-концерт "КиВиН-2018".

Лигу "ЗАПСИБ" на фестивале представили восемь команд и уже "засветившиеся" на Первом канале "Наполеон Динамит". На сайте международного союза КВН опубликовали отзывы зрителей фестиваля, которые участвовали в онлайн-голосовании.

﻿ Победители лиги "ЗАПСИБ" вышли во второй тур "КиВиН-2018". Фото из группы лиги "ЗАПСИБ" в соцсети "ВКонтакте" 1 /

Дополним, по результатам отбора повышенный рейтинг получили команды "Русь" (Сборная ГАУСЗ, Тюмень), курганские "Джентльмены удачи" и парни из ТюмГУ "Рок- звезда".

Соб. Инф.