Закулисье: Как пробиться в телевизионную лигу КВН, рассказал участник команды "Наполеон Динамит"

"Наполеон Динамит" достойно выступил на "Голосыщем КиВиНе". Фото Евгения Хохлова

Сборная Тюменской области "Наполеон Динамит" достойно выступила на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН" в Светлогорске, рассказал актер КВН Евгений Хохлов.

По его словам, пробиться в игру было не просто. Ежегодно в январе в Сочи начинается новый сезон игры. В 2017 году на черноморский берег приехало 26 команд, в том числе победители лиги "ЗАПСИБ" команда "Наполеон Динамит". До основного концерта КиВиН дошло всего 17 команд. О подробностях отбора на игру и закулисной жизни кавээнщиков тюменец Евгений Хохлов рассказал ИА "Тюменская линия".

- Вы не выиграли ни одного КиВиНа, но все же довольны результатом. Хорошо выступили?

- Всего КиВиНов шесть, нам просто не достался один, ничего страшного. (Улыбается.) Для первого выступления это очень не плохой результат. Есть много команд, которые были полуфиналистами и финалистами Высшей лиги и не выиграли КиВиНа ни разу. А были команды, которых снимали с фестиваля, не доходили до концерта, будучи финалистами вышки. Конечно, мы хотели получить какого-нибудь КиВиНа. Но не сложилось.

Это интересное мероприятие еще и потому, что проходит три концерта. Сначала полностью снимается генеральная репетиция, команды выступают, две тысячи людей в зале, ведущий - Александр Васильевич: все так же, как и на основном концерте. На следующий день разыгрывается сам КиВиН, уже с жюри. Снова полный зал, но уже другие люди в зале. Выступаешь, и уже раздают награды. А потом, на следующий день, есть еще концерт. Он не снимается и без жюри, просто концерт для зрителей. И все три раза мы прекрасно выступали, зал нас хорошо встречал, зрители радовались и смеялись.

- Как пробиться в телевизионную версию КиВиНа?

- Теоритически любая команда может приехать на отбор в Сочи, но если тебя не приглашали, то шансов дойти до концерта очень мало. В "Голосящий КиВиН" обычно приглашают всех, кто участвовал в Высшей лиге. Приезжают старички, некоторые команды из Премьер-лиги.

Идет редактура. Сначала редакторы смотрят выступления, потом Александр Васильевич. Первый показ с 26 командами, который смотрел Александр Васильевич, шел четыре часа. Что-то убирает: так всегда и было, так и есть. Потому что КВН, в первую очередь, это его детище, его продукт, он его продает Первому каналу. Александр Васильевич редко что-то правит, у него прекрасное чувство юмора.

Очевидно, что концерт не может идти четыре часа. Руководство "АМИКО" предупреждает об этом заранее: "Если не уверены, не рискуйте, не приезжайте. Не тратьте силы, деньги. Концерт не резиновый и никто за количеством команд не гонится".

Что-то убирается из-за времени. На КиВиНе концерт шел три часа, пока жюри совещалось и так далее. Эфирного времени все равно столько не дают. Но мы прошли эту мясорубку. Мы не получили наград на КиВиНе, но выступили достойно.

- Чем отличается музыкальный КВН от обычного?

- Выступление связано с музыкой. Когда идет подготовка и редактура, следят, чтобы все номера были связаны с музыкой. Не обязательно петь, но это может быть номер о музыкантах. В основном все поют, танцуют. Даже команды не музыкальные, они все равно поют и танцуют. Это классное мероприятие по атмосфере и выступлению.

- Что нельзя показывать в КВН? В чем цензура юмора?

- Пошлость. Нужно, чтобы юмор был смешным, но не пошлым, не плоским, не банальным. Чтобы он был доступным для зрителя, а не понятным только нам в команде, потому что мы три дня сидели в комнате и уже немного загнались. И нам смешно то, что другим людям уже не смешно.

- В чем специфика юмора "Наполеон-Динамит"?

- Сложно определить. Мы показываем то, что нам нравится. Мы все любим в жизни стильную музыку, поэтому в наших выступлениях мы часто включаем ее. Нам интересно рассказывать, как Артем волосы потерял.

- А как Артем волосы потерял?

- В жизни все просто - у него их почему-то не стало. А в вышке и на прошедшем "Голосящем КиВиНе" в Светлогорске мы рассказали несколько версий того, как Артем потерял волосы. (Смеется.)

- Когда стартует следующий сезон?

- 4 января стартует фестиваль "КиВиН-2018" в Сочи, куда приедут все команды. Там формируется новый сезоны Высшей и Премьер лиг. Надеюсь, что зайдем в игру и в этот раз выступим удачней. Там никогда нет уверенности в этом. Если ты был дважды финалистом, потом пропускал и приехал – тогда, наверное, тебя возьмут. А так ни у кого нет гарантий.

Всего в сезоне Высшей лиги играет 20 команд. Какие-то уходят, но каждый год ведь команды подрастают. Например, в финале Премьер-лиги было пять команд, и Александр Васильевич всех их пригласил играть в Высшей лиге. То есть пять мест уже занято.

Около 500 команд КВН будут играть три-четыре дня. Отберут 100 команд во второй тур. Остальным дадут повышенный рейтинг – у них появится право участия в центральных лигах КВН. Во втором туре тебя отредактируют, выступления посмотрит Александр Васильевич. 25-27 команд отберут для гала-концерта. Остальных распределят, кто попадет во все телевизионные лиги. Это всегда не просто, но я думаю, у нас все получится.

Ирина Ромашкина