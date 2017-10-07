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Дайджест: неделя в Закулисье

12:40 07 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Актеры театра-студии "Быть" сыграют "по-английски" в Германии, премьеру тюменского драмтеатра сравнили с "Игрой престолов", а "Сибирский соловей" из Тобольска стал приквелом "Алябьевской осени" - все это в Закулисье минувшей недели.

Спектакль театра-студии "Быть" поедет в Берлин на местный фестиваль, который пройдет там с 21 по 25 ноября. Для европейского зрителя режиссер Артем Васильев представит постановку "35 кило надежды" по произведению Анны Гавальды уже на английском языке. В оригинале этот спектакль стал номинантом и призером многих конкурсов, обладателем "Золотого приза" в номинации "Театр малых форм" областного фестиваля "Студвесны-2014".

"35 кило надежды" повезут в Берлин. Фото театра-студии "Быть"

Камерная постановка в большом зале театра драмы пригласит зрителей "в храм": такая идея сценографии возникла у художника премьерного спектакля "Господа Головлевы" Николая Слободяника. Жизненная философия Иудушки, вопросы веры и Бога, клановая борьба и апокалиптичность происходящего напомнили актерам сюжетность сериала "Игра престолов". Семейные хроники по Салтыкову-Щедрину презентуют тюменскому зрителю 13 октября.

Репетиция спектакля "Господа Головлевы". Фото ТБДТ

Опального автора из Тобольска, пишущего романсы и водевили для Большого театра под псевдонимом А.А., показали на тюменской сцене актеры тобольского драматического театра. Посвящение земляку лицедеи создали в жанре водевиль. Тоболякам удалось показать легкую историю о гусаре и композиторе Александре Алябьеве, о его ссылке в Тобольск и любви всей его жизни в спектакле "Сибирский соловей". Постановку дали накануне открытия фестиваля "Алябьевская осень".

В разгульном полку Дениса Давыдова. Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина

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Теги: кино , музыка , театр , Закулисье , творчество , балет , искусство , танцы , театры
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