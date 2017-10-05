Закулисье: театральный приквел "Алябьевской осени" показали на тюменской сцене

А.А. играет романс "Соловей" в светском обществе: фото ИА "Тюменская линия"

Неизвестного автора Большого театра А.А. показали на сцене Тюменского драматического театра накануне открытия музыкального фестиваля "Алябьевская осень".

"Соловей мой, соловей", - пела певица на сцене фальшиво и настолько дурно, что зрители поднялись на сцену, чтобы вместе с роялем и аккомпанирующим ей музыкантом вынести их за кулисы. Так начался спектакль "Сибирский соловей" по авторской пьесе "А-ля Алябьев" Петра Васильева в большом зале тюменского драмтеатра.

Первые слушатели "Соловья" оценили исполнение романса: Фото ИА "Тюменская линия"

Озлобленные зрители, разумеется, были актерами: они вошли в зал с третьим звонком, еще при свете и погрузили тюменских театралов в атмосферу спектакля. Постановка "Сибирский соловей" - это легкий водевиль, посвящение композитору Александру Алябьеву, выдающемуся земляку артистов тобольского драматического театра.

Разгул да сумасбродство русских гусар в полку Дениса Давыдова: офицеры проигрывают в карты, развлекаются с актрисами театра и судачат о девицах высшего света. И линия любви Алябьева отслеживается едва звучащим "Соловьем". Но пьеса, как и сам спектакль, не о любви и наполеоновской войне, а о композиторе из сибирской глубинки.

Первое – об Алябьеве

Среди ценителей классической музыки на всю Россию и за ее пределами гремит имя музыкального фестиваля "Алябьевская осень". Но что знают его поклонники об имени, которому посвящают неделю высокого искусства?

В спектакле задействовали половина труппы тобольского драмтеатра: "Фото ИА "Тюменская линия"

Земляки Алябьева – артисты тобольского драматического театра – задумались: а ведь в мире нет ни одного произведения о самом композиторе. Широкая общественность по большому счету не знает жизненного пути, истории автора "Соловья" родом из Тобольска. Так возникла идея создания театральной постановки.

"Для нас это амбиционный и нового направления проект. Мы задумали его буквально с нуля. Мы придумали, что хотим поставить спектакль об Александре Алябьеве ни столько, потому что празднуется 230-летие со дня его рождения, хотя и это немаловажно. Но еще мы поняли, что просто не существует ни одной пьесы о нем, ни одного достойного художественного произведения об Александре Алябьеве. А между тем он фигура не ординарная", - рассказал директор тобольского драмтеатра Евгений Пономарев.

Творческая группа систематизировала знания об Алябьеве и предложила поставить спектакль режиссеру Петру Васильеву. В феврале 2017 года Петр Владимирович выслушал предложение, но только к середине марта драматург дал согласие. Пьесу написал к началу репетиций.

"Мы не пытались подгадать, но так сложилось, что первая репетиция прошла как раз в день 230-летия Александра Алябьева. Так сложились звезды, что режиссер смог приехать в этот день. Чистка и дописка пьесы продолжалась вплоть до заключительных репетиций", - вспоминает Евгений Пономарев.

Александр Алябьев встретил Екатерину Римскую-Корсакову на бале: Фото ИА "Тюменская линия"

С питерцем тоболяки работают уже 10 лет: "Сибирский соловей" стал восьмой его постановкой в Тобольске. Однако в ней он выступил в новом амплуа – в качестве драматурга. Свое творение Петр Васильев назвал "А-ля Алябьев".

"Как он сам говорит, он написал сценарную композицию, основанную на фактах и дополненную сценарным вымыслом. Получилась веселая, содержательная и трогательная пьеса", - считает Евгений Пономарев.

Петр Васильев признался, что тобольский воздух стал для него таким же родным, как и воздух Питера. По его словам, спектакль не создавался силами одного человека - поучаствовала целая постановочная группа из Петербурга: композитор Николай Морозов, режиссер по пластике Игорь Григурко, художник Алевтина Торик. Это ее шестая работа на сцене Тобольского драматического театра. В постановке участвует более половины труппы – 20 тобольских актеров.

Петр Ершов в Тобольске встречался с Алябьевым: Фото ИА "Тюменская линия"

Заглавные роли принадлежат артистам Алексею Чупину (Денис Давыдов) и Марине Некрасовой (Екатерина Римская-Корсакова). Персонаж Ивана Ручнева также немало интересен зрителям: "В спектакле я играю одного из гусар, соратников Давыдова. И еще я играю Петра Павловича Ершова в подростковом возрасте. Это – разные люди. В спектакле Ершов в подростковом возрасте несколько раз встречается в Тобольске с Алябьевым".

Неизвестный А.А.

Волей автора пьесы роль композитора исполнил именно Евгений Пономарев. Директор театра шутит: "Надеюсь, это не из-за пиетета к должности. (Смеется.) Мы сотрудничаем с Петром уже 10 лет, и он знает нашу труппу очень хорошо. Я действующий артист, я был занят практически во всех его спектаклях. Он знает мои актерские данные. К тому же у меня есть некое портретное сходство с главным героем, даже не нужен грим. И он убежден, что по моим актерским психофизическим данным я наиболее подходящий актер на эту роль".

Александр Александрович Алябьев устами и психофизическим восприятием земляка Евгения Пономарева ожил на сцене театра в качестве гусара и пылкого влюбленного, картежника и пишущего водевили для Большого театра автора под опальным псевдонимом А.А. втайне от дворцовой канцелярии.

В разгульном полку Дениса Давыдова: Фото ИА "Тюменская линия"

В закромах истории творческой личности его земляки нашли немало любопытных фактов. Сын тобольского генерал-губернатора Александра Васильевича Алябьева (во времена которого основали первую труппу тобольского драматического театра, он благотворительствовал театральной деятельности) Александр Алябьев покинул родной город в девятилетнем возрасте. В молодости был гусаром в полку Дениса Давыдова, участвовал в Отечественной войне с Наполеоном, получив на фронте три сложнейших ранения. Профессионально стал заниматься музыкой, когда вышел в отставку в чине подполковника.

Однажды на бале он объясняется в чувствах с Екатериной Римской-Корсаковой. Девушка стала его дамой сердца на всю жизнь. Возлюбленным препятствовали быть вместе: девушка была обещана полковнику Андрею Офросимову. Алябьев оказался не комильфо для знатной семьи: он был близок к театральному обществу, писал водевили и работал над прологом и эпилогом к постановке-открытию Большого театра в Москве. Вдобавок, после картежной ночи с товарищами, влип в темную историю с погибшим проигравшимся. Суд лишил Алябьева званий и дворянского титула и сослал в Сибирь: благо, на малую родину.

Александр Алябьев и его возлюбленная: Фото ИА "Тюменская линия"

В Тобольске Александр Алябьев продолжал творить музыкальные произведения: написал более 160 композиций, которые ставили в Большом под опальным псевдонимом А.А. И ссылкой не назовешь пребывание в Тобольске. Среди кудахчущих жительниц и хлопочущих о духовном здоровье Алябьева церковнослужителей привыкший к столичной жизни композитор спасается перепиской с дамой сердца и мечтами о ней.

Алябьева отправили в ссылку в Тобольск: Фото ИА "Тюменская линия"

А далее по сюжету истории она овдовела. Легкостью судьбы "сибирский соловей" оказался на воле: по разрешению государя он едет подлечиться на Кавказ, где также находится его возлюбленная. И водевиль обретает счастливый финал.

Посвящение земляков

Спектакль "Сибирский соловей" вошел в репертуар тобольского театра драмы. На родине Александра Алябьева премьерные показы дали 29 и 30 сентября, а тюменскому зрителю довелось увидеть посвящение композитору накануне открытия музыкального фестиваля "Алябьевская осень".

Театральный приквел в Тюмени прошел с участием квартета тюменского симфонического оркестра: музыканты выступили в антракте и в завершении спектакля.

Гастрольный тур спектакля пока не планируют. "Сибирского соловья" не просто везти из-за специфической сценографии и игры света.

"Спектакль не прост в технической составляющей: используется поворотный круг и сложное световое решение. Сейчас обсуждаем возможность вывезти спектакль в Сургут в их ДК "Нефтяник". Именно из-за поворотного круга мы поставили спектакль в тюменском драмтеатре, а не в филармонии, хотя в ней было бы логичней, ведь там пройдет сам фестиваль "Алябьевская осень"", - пояснил Евгений Пономарев.

Напомним, XXVII фестиваль "Алябьевская осень" откроет музыкальная фантазия "Не покидай свою планету" по произведению Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Художественное слово прочтет Константин Хабенский под аккомпанемент камерного ансамбля "Солисты Москвы" во главе с Юрием Башметом.

Квартет тюменского симфонического оркестра сыграл в спектакле "Сибирский соловей": Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина