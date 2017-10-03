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Закулисье: "Быть" сыграют по-английски в Германии

13:26 03 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы театра-студии "Быть" в соцсети "ВКонтакте"

На английском языке сыграют актеры тюменского театра-студии "Быть" свой спектакль "35 кило надежды" по произведению Анны Гавальды в Германии в конце ноября. 

Постановка режиссера Артема Васильева поедет в Берлин на местный фестиваль с 21 по 25 ноября. Договоренность об этом с германской стороной обсуждалась с гостями Тюмени на "Театральной революции". 

"Мы принимали делегацию режиссеров и руководителей из Германии, рассказали им, как устроен наш театр, какие студии у нас существуют. И они пригласили нас с ответным визитом", - пояснил Артем Васильев. 

В Берлине тюменцев ждет серия мастер-классов. Творческий обмен деятелей театра пройдет на сцене – актеры покажут друг другу свои спектакли. Размышляя на тему, чем удивить германских коллег, выбор тюменцев пал на жемчужину их творчества - номинанта и призера многих конкурсов, обладателя "Золотого приза" фестиваля в номинации "Театр малых форм" областного фестиваля "Студвесны-2014" спектакль "35 кило надежды" по одноименному произведению Анны Гавальды. Специально для европейского зрителя актеры сыграют на английском языке. 

"Это история про подростка, который в школе попадает в трудную ситуацию. Мы решили его восстановить и показать в англоязычном варианте. Спектакль в большей степени литературный – очень много текста. Если покажем на русском, зрители ничего не поймут", - посчитал Артем Васильев. 

Режиссер уверен, что его актерам хватит уровня языка. А вот актеры немало переживают – за количество текста и хорошее произношение. 

Фото из официальной группы театра-студии "Быть" в соцсети "ВКонтакте"

"Это непривычно – до этого на английском языке мы спектакль не давали. К тому же в нем много текста – становится немного не по себе. Думаю, уровня английского языка мне хватит. Главное, чтобы произношение тоже было хорошим, чтобы зрители нас поняли", - высказал волнение актер Владислав Соколов. 

"Вспоминать" постановку пока не начали – репетиции начнутся в ноябре. Режиссер уверен, к спектаклю ребята готовы: "Делают загранпаспорта", - шутит он. 

Пока же все актерские силы брошены на репетиции и подготовку к сдаче детского спектакля "Семь я" по мотивам семейных историй. Жизненная история про многодетную семью из семейной пары и восьми их детей выиграла грант – сдавать работу 3 ноября в театральном центре "Космос". 

Примечательно, что в новинке театра-студии примут участие два новичка из набора осени-2017. Шоком для режиссера стало и то, что это его первый спектакль для детей. Артем Васильев дополнил, "Семь я" вряд ли повезут на фестивали или выступления в другие города: большие декорации спектакля не располагают к путешествиям. 

Фото из официальной группы театра-студии "Быть" в соцсети "ВКонтакте" - На фото режиссер театра-студии "Быть" Артем Васильев

Ирина Ромашкина

Теги: театры , спектакль , театр-студия "Быть" , зрители , Закулисье , актеры
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