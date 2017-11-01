Закулисье: малышей-актеров воспитывают в молодежном театре "Наш"

Малыши-актеры театра "НАШ" сыграли спектакль-импровизацию "Теремок". Фото ИА "Тюменская линия"

Познакомить малышей с театром и театральным процессом, поработать над основными актерскими техниками: развить внимание, память, фантазию и воображение, снять зажимы перед публикой; дать возможность выступить на большой сцене "Пионера" в первый же год занятий позволит новоиспеченным артистам школа молодежного театра "Наш".

Чтобы узнать, как становятся актерами, на одном из занятий побывала "Тюменская линия".

Преподаватель Алена Дурова рассказала, что ведет самую младшую группу, в которой занимаются дети от трех до четырех с половиной лет.

"Чем младше ребенок, тем больше внимания ему нужно. Мы работаем с тонкой душевной организацией. Нужно объяснить, спросить, несколько раз переспросить, понял ли ребенок, о чем мы говорим. Многие начинают баловаться и отвлекаться, не потому, что они не привыкли, а потому, что сложно собрать внимание детей. Посему в моей группе занимается не более семи ребятишек", - пояснила она.

Преподаватель руководствуется индивидуальному плану занятий с детьми. Фото ИА "Тюменская линия"

На четвертом уроке артистов было трое. Егор Соколов ходит в школу актерства второй год. Он уже выступал в итоговом спектакле. Катя Байдакова приступила к занятиям осенью 2017 года. А будущая актриса Василиса Короткова пришла на первый урок сценического и актерского мастерства.

По словам Татьяны Коротковой, мамы Василисы, она искала кружок по актерству для малышей больше года: дочь бредит сценой. Семейство часто посещает городские театры, досконально знают репертуары с тех пор, как Василисе исполнилось 2,5 года.

"Вечером она выключает свет, ставит цветомузыку, надевает куклы на руки и показывает нам спектакли. Я - директор оружейного магазина, а наш папа – военный. Мы никакого отношения не имеем к ее актерскому порыву", - рассказала Татьяна Короткова.

Из первого интервью Василисы Коротковой: - Почему тебе нравится заниматься в театре? – Потому, что я стану актрисой.

На первом занятии четырехлетней девочке понравилось создавать образы в сказке. Она была в таком восторге, что не могла определиться с персонажем: кто же больше мил – волк или муха-цокотоха. Чуть поразмыслив, она решилась: "Мне понравилась больше муха-цокотуха, потому что она красивая модница".

"Василиса сделала самый главный шаг – она пришла заниматься в театр. Теперь мы будем делать с ней постановки и болеть ими вместе. Все получится – у нее есть для этого все данные. У нее минимальный зажим (реакция на новую обстановку и ситуацию), и есть понимание того, что она делает. Это самое главное", - считает Алена Дурова.

Преподаватель пояснила: первые занятия показывают, какие перспективы есть у ребят. По каждому ребенку у нее стоит индивидуальный план. Все дети разные, с ними работают не на повышение уровня творческого потенциала (участие в конкурсах и постановки спектакле), а, в первую очередь, чтобы развить каждого.

"С кем-то мы работаем над снятием зажима (как у Кати), чтобы ребенок спокойно себя чувствовал в состоянии публичного одиночества. С другими - над развитием фантазии, самостоятельных решений (как с Егором). В этом возрасте у детей отсутствует понимание публичного выступления - что это такая ответственность, что мы должны показать [на сцене] все как надо", - отметила она.

Занятия малышей-актеров начинаются с театрально-спортиваной разминки. Фото ИА "Тюменская линия"

Тренировка ребят начинается со специальной спортивно-театральной разминки. На занятиях преподаватель дает информацию по актерству и пробует ее на практике. Это позволяет увидеть, какие зажимы есть у детей, над чем стоит работать: с кем-то – над связной речью, с кем-то – на раскрепощение в ситуации публичного внимания.

После пятнадцати минут работы над актерскими навыками, детям предложили проявить мастерство на сцене, сыграв роли в импровизированном спектакле "Теремок". Постановку начали с раздачи реквизитов. В распоряжении труппы были шляпы разных расцветок. Малыши-артисты смекнули: мухе-цокотухе подойдет блестящая шляпа – она будет модницей, мышка-норушка скромна и тиха, потому будет в менее приметном головном уборе, а наряд серого волка непременно должен быть в серьезных тонах. После первого прогона, освоившись с образами и сценарным планом, актеры поменялись ролями.

Видео Ирины Ромашкиной

По словам преподавателя, дети воспринимают актерство, как игру, которую сначала надо запомнить, потом повторять, чтобы делать то же самое самостоятельно и без подсказок: "И все равно они будут отождествлять это с игрой. У меня не единожды были такие случаи, когда дети трех-четырех лет на сцене так легко себя ведут, даже если в зале сидит двести человек, что даже если отпал у кого-то хвост, он поднимает, идет за кулисы и идет ко мне: "Алена Олеговна, у меня хвост отпал!". Зато я понимаю, что добилась такой цели, что ребенка это не смущает, он реагирует спокойно и находит, как решить ситуацию".

Алена Дурова призналась, что часто повторяет детям: во время выступления нужно говорить в зал, чтобы зрителям было слышно. Однажды на спектакле мальчик обратился к кому-то, стоя спиной к залу. Девочка развернула коллегу по цеху и откомментировала: "Надо говорить лицом в зал".

Спустя полгода занятий малыши-артисты дадут открытый урок для родителей, а к концу учебного года будет уже большая серьезная постановка с костюмами и декорациями.

Преподаватель малышей-актеров театра "НАШ" Алена Дурова. Фото театра "НАШ"

Такой опыт уже есть у Егора Соколова: он участвовал в авторском спектакле театра малых форм "Истории детского мира" для пятерых ребят и выступал на сцене "Пионера". Мама маленького актера считает, что ребенок после занятий актерским мастерством становится более контактным, ему легче общаться с другими детьми: "Театральное искусство позволяет раскрыться. У Егора стала более связная речь, он быстрее формулирует мысли".

Дополним, в школе актерского мастерства молодежного театра "Наш" работают семь преподавателей с детьми от трех и до 18 лет, действует около 10 групп и сам молодежный театр "Наш", в который принимают лицедеев старше 18 лет.

Малыши-актеры театра "НАШ" сыграли спектакль-импровизацию "Теремок". Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина