Тюменский фестиваль пельменей готов побить рекорд

Фестиваль пельменей в Тюмени. Фото https://yarnovosti.com

Фестиваль пельменей состоится в предприятиях общественного питания Тюмени с 15 января по 17 февраля 2018 года. В ресторанах и кафе города разрабатывают специальное меню по соответствующей тематике фестиваля: классические пельмени и вареники, итальянские равиоли, грузинские хинкали и квари, японские гедза, китайские цзяоцзы и т.д.

Как сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, кульминация пельменного месячника - вкусного праздника для всех любителей пельменей и вареников - пройдет на Цветном бульваре 17 февраля. Народное гулянье с дегустацией пельменей, конкурсы и мастер-классы по лепке пельменей для детей и взрослых, выставки-продажи продуктов питания, сувениров и товаров народного творчества, интерактив от участников и горожан (лозунги про пельмени, танцы и рисунки, посвященные пельменям), концертная программа с выступлением творческих коллективов ожидают участников праздника.

Впервые фестиваль был проведен в 2017 году. В рамках пельменного фестиваля установлен рекорд, который занесен экспертами в Книгу рекордов России: "Наибольшее количество съеденных пельменей и вареников за 24 часа в одном городе" - 2 тыс. 581 кг 351 граммов.