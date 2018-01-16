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Водитель остался жив после того, как машина перевернулась в Ишимском районе

16:43 15 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Водитель 43 лет превысил безопасную скорость, после чего его "Лада Приора" съехала в кювет и перевернулась. Авария произошла на 3 км автодороги Ишим - Бердюжье. Водитель и 32-летняя пассажир получили телесные повреждения, но остались живы.

Всего за минувшие выходные инспекторы отдела ГИБДД МО МВД России "Ишимский" выявили 154 нарушения Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства. Пять водителей управляли своими авто в пьяном виде, 32 пешехода нарушили правила неправильным переходом через проезжую часть, 28 человек забыли пристегнуться. А пять водителей не пропустили пешеходов на зебре.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Соб. инф.

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Теги: ГИБДД , доорожная авария , ДТП , Ишимский район

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