Водитель остался жив после того, как машина перевернулась в Ишимском районе

Фото ИА "Тюменская линия"

Водитель 43 лет превысил безопасную скорость, после чего его "Лада Приора" съехала в кювет и перевернулась. Авария произошла на 3 км автодороги Ишим - Бердюжье. Водитель и 32-летняя пассажир получили телесные повреждения, но остались живы.

Всего за минувшие выходные инспекторы отдела ГИБДД МО МВД России "Ишимский" выявили 154 нарушения Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства. Пять водителей управляли своими авто в пьяном виде, 32 пешехода нарушили правила неправильным переходом через проезжую часть, 28 человек забыли пристегнуться. А пять водителей не пропустили пешеходов на зебре.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Соб. инф.