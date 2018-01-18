В Тюмени гостит хозяйка Яшмовой горы

Музей "Гоордская дума". Фото museum-72.ru

Выставка "Яшмы Урала" открылась в музее "Городская дума" (ул. Ленина, 2), она продлится до 15 апреля.

В экспозиции представлены более 130 уникальных образцов пейзажной яшмы. Камнерезные изделия выполнены уральскими мастерами из разных сортов и оттенков яшмы. Посетители имеют возможность оценить красоту камня и его художественное применение.

На выставке можно сфотографироваться с хозяйкой Яшмовой горы, а в сувенирном киоске музея приобрести журнал с образцом натуральной яшмы.

Стоимость входного билета: для взрослых - 100 рублей, студенты, пенсионеры, школьники и дошкольники - 50 рублей, дети до трех лет - бесплатно.