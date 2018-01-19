В Уватском районе запланировано выполнить капремонт в более тридцати многоквартирниках

Фото: Уватские известия

Проекты капитального ремонта 32 многоквартирных домов в с. Уват, Демьянка и Демьянское планируют подготовить в 2018 году.

Как сообщает администрация Уватского района, эти дома включены в программу капремонта до 2020 года.

В 2017 году в ее рамках уже отремонтированы два многоквартирных дома в Увате по улицам Аэродромной № 16 и Авиаторов № 3.

Там обновлены системы водо - и теплоснабжения, электропроводка, канализация, крыши и фасады.

В 2018 году планируется отремонтировать фундамент дома по улице Авиаторов №3.