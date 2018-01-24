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Кинологи ОМОНа проходят переподготовку в Тюмени

19:00 23 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: пресс-служба Управления Росгвардии

Курс профессиональной подготовки сотрудников кинологических подразделений отрядов мобильных особого назначения впервые стартовал в центре подготовки личного состава Уральского округа войск национальной гвардии России, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Программа обучения нацелена на совершенствование навыков кинологов Росгвардии в дрессировке служебных собак и их применении при выполнении оперативно-служебных задач в различных условиях обстановки.

Обучающиеся со своими питомцами приехали в Тюмень из трех округов Росгвардии:  Уральского, Сибирского и Приволжского. 

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фото: пресс-служба Управления Росгвардии
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Теги: кинологи , Росгвардия

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