Кинологи ОМОНа проходят переподготовку в Тюмени

фото: пресс-служба Управления Росгвардии

Курс профессиональной подготовки сотрудников кинологических подразделений отрядов мобильных особого назначения впервые стартовал в центре подготовки личного состава Уральского округа войск национальной гвардии России, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Программа обучения нацелена на совершенствование навыков кинологов Росгвардии в дрессировке служебных собак и их применении при выполнении оперативно-служебных задач в различных условиях обстановки.

Обучающиеся со своими питомцами приехали в Тюмень из трех округов Росгвардии: Уральского, Сибирского и Приволжского.

﻿ фото: пресс-служба Управления Росгвардии 1 /