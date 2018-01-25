Александр Головня вернулся в "Строгино"

Александр Головня вернулся в "Строгино"/Фото www.fc-tyumen.ru

Защитник Александр Головня вернулся в московский ФК "Строгино", выступающий во втором дивизионе российского футбола (зона "Центр"). В первой части сезона 19-летний оборонец пытался закрепиться в ФК "Тюмень".

За сибиряков Головня провел два полных матча, но стать надежным оплотом защиты не сумел и покинул команду сразу после окончания первой части ФНЛ, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Александр вернулся в "Строгино", так как ранее играл именно в столичной команде.

Согласно регламенту РФС, в одном сезоне можно защищать цвета двух коллективов. "Строгино" сейчас занимает шестое место (28 очков). Лидирует в дивизионе столичный "Арарат" (45). Он, кстати, является соперником "Тюмени" по групповому этапу Кубка ФНЛ.