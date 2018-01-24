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Тюменский дистанционный Центр лучевой диагностики сокращает расстояние и время

14:21 24 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - ИА "Тюменская линия"

Уникальный дистанционный Центр лучевой диагностики заработал на базе тюменского Медицинского города в конце 2017 года. При его создании тюменские специалисты опирались на опыт европейских коллег, в первую очередь из Дании. Теперь в Тюмени медики смогут ежегодно проводить до 200 тыс. исследований. При этом время диагностики значительно сокращается, а ее точность стала выше.

"Переход к современной "цифре" позволяет нам отойти от старых флюорограмм и маммограм на пленке, - рассказал руководитель нового подразделения Виктор Кузнецов. – Теперь мы можем хранить цифровые снимки на сервере и обрабатывать их. Специалисты выдают заключение в медицинскую информационную систему, данные вносятся в электронную медкарту, а пациент получает результат уже у своего лечащего врача".

Мощность сервера позволяет обрабатывать до 200 тыс. снимков ежегодно. "Но это динамическая величина, и при необходимости их может быть больше, - отметил Виктор Кузнецов. – Это важно для удаленных районов, где есть нехватка врачей. Там бывают такие ситуации, когда заболевает или уходит в отпуск единственный рентгенолог, работающий на МРТ, и работа практически встает".

В Центре лучевой диагностики посменно трудятся врачи-рентгенологи и радиологи. Их совместная работа необходима при описании результатов ряда современных диагностических методов: КТ, ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ, МРТ, а также сцинтиграфии.

"Теперь провести диагностические процедуры, а также быстро и качественно поставить правильный диагноз, можно в одном месте", – добавил главный врач Медицинского города Андрей Кудряков. 

К дистанционному Центру смогут подключаться учреждения здравоохранения из отдаленных уголков Тюменской области, и в случае затруднений с диагностикой получать второе мнение. Также Центр планирует помогать с консультациями коллегам из других городов и регионов в точной постановке диагноза.

Но самое важное, по словам Андрея Кудякова, это то, что время ожидания результатов обследования для пациентов значительно сокращается – 10 дней вместо определенных Минздравом 14.

Николай Ступников

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Теги: здравоохранение , Медицинский город

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