В Ярковском районе успешно сдают нормы ГТО

Фото: департамент по спорту ТО

1 тыс. 12 человек приняли участие в выполнении норм ГТО в Ярковском районе в 2017 году. Об этом сообщает районная администрация.

В Ярково создан центр тестирования. За 2017 год в его работе приняли участие 717 школьников и 295 взрослых жителей.

Не просто справились с испытаниями, а получили знаки отличия 375 человек. Из них золотой значок выдан 54 испытуемым, серебряный - 179 жителям и бронзовый - 142.