Бердюжские полицейские изъяли марихуану

фото УМВД России по г.Нижневартовску

Около 60 граммов марихуаны обнаружили полицейские в ходе личного досмотра у 65-летнего жителя села Бердюжье. Для дальнейшего разбирательства фигуранта доставили в отдел полиции.

Как пояснил задержанный, вещество он использовал для личных целей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств".