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Бердюжские полицейские изъяли марихуану

14:05 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото УМВД России по г.Нижневартовску

Около 60 граммов марихуаны обнаружили полицейские в ходе личного досмотра у 65-летнего жителя села Бердюжье. Для дальнейшего разбирательства фигуранта доставили в отдел полиции.

Как пояснил задержанный, вещество он использовал для личных целей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.  228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств". 

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Теги: Бердюжье , марихуана

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