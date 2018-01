Российский хоккеист издевательски обманул вратаря в матче звезд НХЛ

Никита Кучеров/фото https://www.gazeta.ru

Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров забросил зрелищную шайбу за команду Атлантического дивизиона в полуфинальном поединке матча звезд НХЛ.

В игре со Столичным дивизионом игрок вышел один на один с вратарем, после чего не стал бросать, сделав ложное движение. Шайба прокатилась между ног голкипера.

Всего Кучеров забросил три шайбы в матче, что позволило его команде победить со счетом 5:4. Однако в финале Атлантический дивизион уступил Тихоокеанскому (2:5), сообщает "Газета.ru".

The first-ever hat trick in 3-on-3 #NHLAllStar history? Scored by none other than #Klutcherov himself.#NHLMVPKucherov 🔥 pic.twitter.com/QOMh0LGKO0