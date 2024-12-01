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Лучшие тюменские мотогонщики встретятся на городских стартах

Спорт, 08:36 18 декабря 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первый этап финала чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту в дисциплине "гонки на льду" состоится в Тюмени 22 декабря. Торжественное открытие состязаний начнется в 12 часов на мототреке спортшколы "Старт XXI век" (ул. Высотная 1, корп. 4, мкр. Антипино).

Как сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, на соревнованиях встретятся спортсмены, которые ранее участвовали в личном чемпионате России, Кубке России, становились победителями региональных и муниципальных соревнований по мотоспорту 2024 года. Им предстоит показать всю скорость и маневренность на ледяной трассе за призовые места.

Победителем заезда в личном зачете станет гонщик, который завершит требуемое количество кругов за наименьшее время. В командном зачете лучшей будет команда, спортсмены которой наберут в сумме большее количество очков.

Второй этап финала чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту в дисциплине "гонки на льду" пройдет 28 декабря.

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# мотогонки , мотоспорт

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