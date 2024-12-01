Зимний спортивный сезон откроют в экопарке "Затюменский" 21 декабря

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соревнования по лыжным гонкам памяти мастера спорта международного класса Николая Аржилова откроют зимний спортивный сезон 2024-2025 в Тюмени. Спортсмены соберутся в экопарке "Затюменский" 21 и 22 декабря, сообщает профильный департамент администрации города.

Торжественное открытие запланировано на 21 декабря, начало 10 часов 45 минут. В первый день лыжники продемонстрируют свои силы в индивидуальной гонке на 3 км. Начало забега в 11 часов. Во второй день в 10 часов 30 минут на старт выйдут команды-участники эстафеты.

Всего в соревнованиях померяются силами более 200 спортсменов девяти возрастных групп.