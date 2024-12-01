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Безопасность новогодней пиротехники проверяют в Тюменском районе

Общество, 17:23 20 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Профилактические рейды по местам продажи пиротехнических изделий проводят сотрудники пожарного надзора в Тюменском районе.

В преддверие Нового года спрос на пиротехнику традиционно возрастает. Цель таких визитов — предупреждение пожаров и несчастных случаев, связанных с использование фейерверков. Специалисты проверяют соблюдение правил безопасности, наличие сертификатов на изделия и инструкций по применению. Также они проводят беседы с продавцами и покупателями о правилах использования пиротехники.

"Работа спасателей будет продолжена. Это позволит обеспечить безопасность граждан при использовании пиротехнических изделий и предотвратить возникновение пожаров", - уточнили в администрации Тюменского района.

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# пиротехника , пожарный надзор , Тюменский район , фейерверк

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