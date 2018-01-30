Тюменская сельхозпродукция пользуется спросом у северян

Фото ИА "Тюменская линия"

35 ярмарок тюменских товаропроизводителей прошли в городах Югры и Ямала в 2017 году. В муниципалитетах Югры прошло 14 ярмарок, на семь больше - в городах Ямала.

В них приняли участие сельхозпредприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперативы, индивидуальные предприниматели, а также представители личных подсобных хозяйств. Северянам был предложен широкий ассортимент молочной и мясной продукции, колбасные изделия и деликатесы, а также рыбная продукция, яйцо птицы, рапсовое и подсолнечное масло, картофель и другие овощи, дикоросы, чай, мед.

В прошедшем году активно участвовали в ярмарках и личные подсобные хозяйства. Они представляли на выбор покупателей домашнюю говядину, свинину, кур, гусей, уток, индейку и мед. Товары тюменских производителей пользовалась спросом у жителей северных округов. Всего в ярмарках приняли участие 359 тюменских предприятий. Они реализовали более 320 тонн продукции на сумму более 58 млн рублей.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил важность обеспечения ямальцев и югорчан качественными, свежими и экологически чистыми продуктами. "Это непростая задача, но тюменские производители активно подключились к ее решению. Они используют различные формы: открывают фирменные магазины и торговые точки, входят в торговые сети. Ярмарки стали одной из самых востребованных и эффективных форм работы. Их ждут северяне. Поэтому такая практика будет обязательно продолжена", - высказался глава региона.