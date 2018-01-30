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Долг за капитальный ремонт потребуют судебные приставы

14:43 30 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Более 22 тыс. исковых заявлений против должников по взносам направил в суд фонд капитального ремонта общего имущества в МКД Тюменской области за два года. Сумма долга составляет более 184 млн рублей. Плюс пени – почти 19 млн рублей.

Как сообщает департамент ЖКХ Тюменской области, по 11,4 тыс. исковых заявлений решение судом вынесено: собственникам предстоит заплатить больше 100 млн долга и 9,4 млн пени к ним.  Штрафы в виде пени - не единственные расходы, которые ложатся после суда на злостных неплательщиков. По нормам жилищного и гражданского кодексов РФ взысканию с должника подлежит и сумма государственной пошлины.

Не всегда дело доходит до суда. За время реализации региональной программы, фонд направил должникам-юрлицам претензий на общую сумму более 36,8 млн рублей. В итоге больше 8 млн долгов неплательщики погасили до суда, доплатив при этом к сумме задолженности пени в 332 тыс. рублей.  Еще более 36 млн рублей должники оплатили тоже в добровольном порядке, но уже на стадии судебного производства.

Тем, кто не спешит платить по счетам и после судебного вердикта, придется иметь дело с приставами. В Тюменской области с 2015 по 2018 г. с помощью УФССП с неплательщиков взыскано более 14 млн рублей долгов по взносам. Пени и госпошлина к этой сумме - соответственно 1,3 млн и 524 тыс. рублей. На исполнении в ФССП находится почти восемь тысяч исполнительных листов и судебных приказов на сумму более 54 млн рублей.

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Теги: долги , судебные приставы , фонд капитального ремонта , штрафы

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