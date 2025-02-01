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В Тюменской области впервые начнут работать судебные примирители

Общество, 14:02 14 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

10 судебных примирителей помогут соблюсти интересы жителям Тюменской области. Споры будет разрешать не суд, а сами стороны с помощью особого посредника - судьи с большим опытом работы или в отставке.

Об этом рассказал председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов журналистам региональных СМИ на пресс-подходе 14 февраля.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

"В октябре прошлого года вышло постановление пленума Верховного суда Российской Федерации, которым утверждены шесть примирителей общей юрисдикции в Тюменской области. Еще четверо - в арбитражной системе. Мы надеемся на опыт, который уже есть в других регионах, где достигают примирения по большому количеству дел. Всегда нужно стремиться разрешать гражданские, административные дела миром", - отметил Вячеслав Антропов.

Председатель совета судей Тюменской области Александр Величко уточнил, что развитие альтернативных процедур судопроизводства идет уже более 10 лет. Так, в Калининском районном суде применяли процедуру медиации.

"Процедура примирения направлена на снижение конфликтности в обществе, что актуально в настоящее время", - подчеркнул Александр Величко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Определены суды, в которых в ближайшее время откроют кабинеты - Дом правосудия в Тюмени, Калининский и Ленинский районный суды, в перспективе - в Ишиме и Тобольске. Идет проработка алгоритмов взаимодействия примирителей и действующих судей, разъяснительная работа среди судейского сообщества. Все назначенные примирители имеют опыт работы судьями со средним стажем от 17 до 26 лет. Есть даже отставники с выслугой более 40 лет. Опытные в юридических вопросах люди могут подсказать оптимальное решение вопроса.

Координатор судебных примирителей региона - судья Тюменского областного суда в отставке Маргарита Подкорытова.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Судьи в отставке имеют возможность не только восстановить здоровье, отдохнуть, но и хотят личностного и профессионального развития. С введением института судебных примирителей появилась возможность реализовать себя в новом направлении, полезном для себя, граждан, судебной системы и всего общества", - уточнила координатор.

По ее словам, работа судебного примирителя в полной мере дает возможность помочь людям разрешить конфликт мирным путем – легче, быстрее и менее затратно финансово.

"Тут и экономические плюсы, процедура судебного примирения позволяет вернуть часть госпошлины. Судебное примирение бесплатно для участников. Мирное решение спора освобождает от расходов, связанных с обжалованием решения. Примирители могут проводить процесс как индивидуальными встречами, так и совместными со сторонами. Обсуждают проблемы, привлекают специалистов для консультации. Предлагают решения мирного урегулирования интересов", - резюмировала эксперт.

Оксана Корнеенкова

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