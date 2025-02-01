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Ольга Кузнечевских: повышение эффективности и доступности правосудия – ключевая задача судебной системы

Общество, 15:00 14 февраля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Повышение эффективности и доступности правосудия является ключевой задачей судебной системы и всего общества. Об этом заявила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на совещании, посвященном итогам работы судов региона в 2024 г.

"На многие из критериев, например, сроки судопроизводства, его доступность для граждан, нагрузку судей, мы можем влиять с помощью цифровых технологий. Один из таких примеров – работа государственной автоматизированной системы "Правосудие". Все больше наших земляков выбирают вариант электронного взаимодействия с судами. Удобно, эффективно, экономит массу времени и заявителю, и сотрудникам суда. Благодаря системе без звонков, личных визитов легко отслеживать и статус обращения в суд", - уточнила вице-губернатор.

Как рассказал председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов, общий уровень преступности в регионе имеет небольшое снижение - в пределах 2,8 %. Соответственно этому уменьшилось и количество рассмотренных уголовных дел по первой инстанции - до 5 тыс. 265.

"В то же время гражданское направление у нас, как всегда, увеличивается. Это в первую очередь говорит о доверии граждан к судебной системе, которое мы оправдываем", - подчеркнул председатель облсуда.

Районные суды рассмотрели по первой инстанции 36 тыс. 536 гражданских дел и 11 тыс. 342 административных. Больше всего из них – 3 тыс. 906 дел - касаются семейных правоотношений, 1 тыс. 574 - споров, связанных с наследованием имущества.

В 2024 г. возросла нагрузка на мировых судей Тюменской области – общее количество дел составило 697 тыс. 835. Это на 6 % больше по сравнению с 2023 г. В судебной системе ведут работу по выравниванию объема работы.

"Очень напряженно работают наши мировые судьи. В некоторых судебных участках рассматривают более двух тысяч дел и материалов за месяц. Это, конечно же, очень много. В настоящее время мы ведем работу по перераспределению численности федеральных судей в области. Это выровняет нагрузку. Будем стремиться к тому, чтобы укреплять этими позициями суды областного центра, где нагрузка зашкаливает", - прокомментировал Вячеслав Антропов.

Ранее председатель Тюменского областного суда рассказал, что в регионе впервые начнут работать 10 судебных примирителей.

Оксана Корнеенкова

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# Ольга Кузнечевских , судьи , цифровизация

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