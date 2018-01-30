В Тюмени осудят начальника строительной фирмы за смерть рабочего

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Расследование уголовного дела о нарушениях требований охраны труда, повлекших смерть рабочего, завершено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 31-летний начальника участка компании "Интер Строй" допустил рабочего к монтажу опалубки и бетонированию монолитных железобетонных конструкций на строящемся жилом доме на ул. Тимофея Чаркова. Рабочий не проходил обучение безопасным методам и приемам работы на высоте. Начальник не ознакомил его с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, не осуществив проведение вводного, первичного и целевого инструктажа на рабочем месте, не обеспечив средствами индивидуальной защиты. В результате допущенных нарушений правил охраны труда, потерпевший разбился, упав с восьмого этажа строящегося дома.

Уголовное дело направлено в суд.