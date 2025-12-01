В Тюменской области предотвратили подготовку теракта на трубопроводе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовку теракта на трубопроводе предотвратили в Тюменской области. Подрыв диспетчерской станции готовил 48-летний участник одной из запрещенных в России террористических организаций по заданию украинских спецслужб, сообщает следственное управление СК России по Тюменской области.

В ночь на 24 декабря, когда он пытался достать из тайника компоненты, предназначенные для терракта, его задержали сотрудники ФСБ. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был ликвидирован.

Следствие проводит обыски по месту жительства фигуранта, изъяты огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинская.

По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.