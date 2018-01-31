На улицах Тюмени появятся баннеры "Наши выборы, наша страна, наш президент"

cikrf.ru

Баннеры "Наши выборы, наша страна, наш президент" появятся на улицах Тюмени и других городов и населенных пунктов России с 1 февраля.

Как сообщил на брифинге председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, начинается второй этап информационной работы.

На первом этапе, который начался сразу после объявления выборов, баннеры с логотипом кампании сообщали, что 18 января 2018 года выборы президента РФ.

"Сейчас главным станет слоган: "Наши выборы, наша страна, наш президент", а с 1 марта – баннеры, приглашающие 18 марта всех прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, - пояснил Игорь Халин. - Идея этой рекламной кампании ЦИК заключается в том, чтобы сначала дать информацию, затем в определенном смысле агитацию, и затем мобилизационный момент, когда мы призываем граждан прийти на избирательные участки".

Повышенное внимание к наружной рекламе, по его словам, является особенностью нынешней избирательной кампании.

"Задействуется достаточно большое количество рекламных носителей, - подчеркнул он. - И среди них определены приоритеты – это, прежде всего, баннеры 3 на 6 метров. Это должно быть не менее 10% от всех рекламных носителей. Такие баннеры наиболее хорошо визуально воспринимается и горожанами и водителями".

Борис Олейник