up

2.02.2018 пятница

USD 56,2613

EUR 69,7921

В Тюмени -14..-16 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Рособрнадзор применит новую технологию проведения ЕГЭ

17:10 01 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.ege.edu.ru

Апробация проведения ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и перевода бланков ответов участников в электронный вид пройдет в 83 субъектах Российской Федерации 2 февраля. 

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, в тренировочном мероприятии будут задействованы 538 пунктов проведения экзаменов. В нем примут участие более 5 тыс. организаторов, более тысячи технических специалистов, 1,2 тыс. членов государственных экзаменационных комиссий, более 60 общественных наблюдателей, а также почти 22 тыс.обучающихся 11 классов, которым будет предоставлена возможность выполнить экзаменационные задания по русскому языку.

Технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) в непосредственно в экзаменационных пунктах была впервые использована на ЕГЭ в 2014 году для организации экзаменов в труднодоступных регионах и отдаленных местностях. В дальнейшем она была усовершенствована, а ее применение распространено на регионы, изъявившие желание использовать такую схему. Во время основного периода ЕГЭ 2017 года экзамены с использованием технологии печати КИМ в аудиториях были проведены более чем в половине ППЭ. В 2018 году практически все экзаменационные пункты должны перейти на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. При этом будут печататься не только контрольные измерительные материалы (КИМ), а полный комплект экзаменационных материалов для участников ЕГЭ, включая бланки. Это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов экзаменов.

Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд. В среднем печать полных комплектов в аудитории из 15 человек будет занимать 10-12 минут. Также в 2018 году планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе ППЭ после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне.

Целью тренировочного мероприятия является проверка организационных и технологических решений, использующихся при проведении экзамена. Апробация также будет включать обработку и проверку предметными комиссиями результатов участников на региональном и федеральном уровне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ЕГЭ , образование

Последние новости

21:18 Владимир Якушев: промышленность - главный локомотив экономического роста Фото
20:02 В Лабытнангах предприниматель признан виновным в неуплате налогов
19:57 Для родителей детей с ДЦП работает бесплатный вебинар
19:21 В Сургуте совершено разбойное нападение на таксиста
18:46 Чтобы бизнес пошел в гору: уральским предпринимателям раздадут бонусы
18:39 Владимир Якушев: завод "Ростсельмаш" показывает пример реального импортозамещения Фото
18:05 Тюменская область стала лидером по качеству внедрения комплекса ГТО
17:54 2 февраля - события дня
17:43 В Тюмени водитель, который подрезал автобус, предстанет перед судом
17:32 Выбрать избирательный участок тюменцы могут на портале госуслуг
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: промышленность - главный локомотив экономического роста

Владимир Якушев: завод "Ростсельмаш" показывает пример реального импортозамещения

Владимир Якушев выступит на заседании Госсовета по развитию промышленности

Политика

Кандидаты на низком старте: ЦИК завершает прием подписей за претендентов в президенты

Участковые избиркомы Тюменской области проверили на доступность для маломобильных групп населения

Депутат Госдумы Николай Брыкин взял на контроль проблемы жителей Югры

Экономика

Чтобы бизнес пошел в гору: уральским предпринимателям раздадут бонусы

"Сургутнефтегаз" добыл в Уватском районе шестьсот пятьдесят тысяч тонн нефти

Мойдодыр пришел в большой бизнес: тюменские клининговые службы успешно развиваются

Общество

Для родителей детей с ДЦП работает бесплатный вебинар

Тюменская область стала лидером по качеству внедрения комплекса ГТО

2 февраля - события дня

Спорт

ФК "Тюмень" встретится с астраханским "Волгарем"

Тюменский лыжник Евгений Белов признан невиновным в нарушении антидопинговых правил

Лучших спортсменов определят в чемпионате Тюмени по фитнес-аэробике

Происшествия

В Лабытнангах предприниматель признан виновным в неуплате налогов

В Сургуте совершено разбойное нападение на таксиста

В Тюмени водитель, который подрезал автобус, предстанет перед судом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+