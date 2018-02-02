Рособрнадзор применит новую технологию проведения ЕГЭ

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Апробация проведения ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и перевода бланков ответов участников в электронный вид пройдет в 83 субъектах Российской Федерации 2 февраля.

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, в тренировочном мероприятии будут задействованы 538 пунктов проведения экзаменов. В нем примут участие более 5 тыс. организаторов, более тысячи технических специалистов, 1,2 тыс. членов государственных экзаменационных комиссий, более 60 общественных наблюдателей, а также почти 22 тыс.обучающихся 11 классов, которым будет предоставлена возможность выполнить экзаменационные задания по русскому языку.

Технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) в непосредственно в экзаменационных пунктах была впервые использована на ЕГЭ в 2014 году для организации экзаменов в труднодоступных регионах и отдаленных местностях. В дальнейшем она была усовершенствована, а ее применение распространено на регионы, изъявившие желание использовать такую схему. Во время основного периода ЕГЭ 2017 года экзамены с использованием технологии печати КИМ в аудиториях были проведены более чем в половине ППЭ. В 2018 году практически все экзаменационные пункты должны перейти на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. При этом будут печататься не только контрольные измерительные материалы (КИМ), а полный комплект экзаменационных материалов для участников ЕГЭ, включая бланки. Это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов экзаменов.

Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд. В среднем печать полных комплектов в аудитории из 15 человек будет занимать 10-12 минут. Также в 2018 году планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе ППЭ после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне.

Целью тренировочного мероприятия является проверка организационных и технологических решений, использующихся при проведении экзамена. Апробация также будет включать обработку и проверку предметными комиссиями результатов участников на региональном и федеральном уровне.