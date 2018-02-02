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Владимир Якушев: эффективность господдержки промышленности необходимо повышать

14:16 02 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Инструменты поддержки развития промышленности востребованы в большинстве регионов страны. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая с основным докладом на заседании президиума Государственного совета РФ, которое состоялось в Ростове-на-Дону под председательством президента России Владимира Путина 1 февраля.

"Сегодня в Российской Федерации создано достаточно количество институтов развития, таких, как Корпорация МСП, с ее системой кредитных гарантий, Фонд развития промышленности, региональные специализированные организации и институты, осуществляющие поддержку промышленности", - сказал губернатор.

По мнению рабочей группы, которую возглавлял Владимир Якушев, инструменты, которыми обладают институты развития, востребованы и работают в большинстве регионов России. Минэкономразвития и ВЭБ реализуют еще одну очень интересную инициативу - фабрику проектного финансирования, что также расширит возможность поддержки региональных инвестпроектов, добавил глава региона.

Большинство собственников и руководителей промышленных предприятий, опрошенных в ходе проведенного при подготовке доклада к президиуму Госсовета РФ социологического исследования, отметили, что планируется проведение технологической модернизации, сообщил Владимир Якушев.

"Реализация новых индустриальных проектов и модернизация действующих промышленных предприятий в российских регионах требует применения новых и перспективных технологических разработок. Следует отметить, что указом президента № 889 утвержден перечень приоритетных направлений и критичных для Российской Федерации технологий. Этот документ, по сути, является отправным для формирования технологического развития страны", - отметил тюменский губернатор. Кроме того, большая работа ведется в рамках реализации проекта "Национальная технологическая инициатива", - добавил он.

"Мы предлагаем: первое - предусмотреть порядок актуализации и корректировки перечня критичных для развития промышленности технологий, второе - доработать механизм стимулирования спроса на российские критические технологии через существующую систему государственного и муниципального заказа, а также спроса крупных государственных корпораций, чтобы обеспечить их ускоренное внедрение", - сказал Владимир Якушев.

Действующие институты экономического развития должны работать более эффективно, подчеркнул глава региона, общаясь с журналистами в кулуарах заседания президиума Госсовета РФ.

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Путин , Владимир Якушев , господдержка , Госсовет РФ , Корпорация МСП , промышленность

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