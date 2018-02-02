Представители комиссий по делам несовершеннолетних принимают поздравления с юбилеем

Фото: admtyumen.ru

В комиссиях по делам несовершеннолетних Тюменской области трудятся неравнодушные люди, главной заботой которых является становление личности молодого человека, возможность застраховать риски асоциального поведения и сделать нашу жизнь более гармоничной.

Об этом заявила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, поздравляя представителей ведомств со столетием со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации.

"В Тюменской области работают 20 комиссий по делам несовершеннолетних, 72 человека трудятся на освобожденной основе. Есть также огромная армия наших социальных и деловых партнеров, в том числе правоохранительные органы. Я искренне им благодарна за сотрудничество, за настоящие деловые отношения, за то, что мы вместе растем, преодолеваем вызовы, которые каждый год оказываются новыми", - отметила Наталья Шевчик.

Она добавила, что в областной комиссии по делам несовершеннолетних кроме правоохранительных органов представлены и профильные департаменты. Аналогичные структуры созданы и в муниципалитетах. В работе задействовано большое количество людей, а ее положительные результаты подчеркивают значимость этой сферы деятельности.

Социальные технологии, которые применяет Тюменская область, становятся лучшими практиками. Тюменский опыт перенимают другие регионы. Так, в 2002 году был создан региональный банк данных несовершеннолетних, который является важным инструментом для межведомственного взаимодействия и персонифицированной работы с ребятами.

"Каждый новый день приносит новые ситуации, но наша работа и ее результаты позволяют делать выводы, что мы на правильном пути. У нас есть понимание между всеми уровнями власти в этой работе. Тот стартовый капитал, которым мы сегодня владеем с точки зрения педагогического, социального, реабилитационного сопровождения всех процессов, связанных с жизнью несовершеннолетних, держится на работе большого количества людей. Благодарю вас за эту работу, желаю доброго настроения, профессионального роста, пусть негативных сюжетов будет меньше", - добавила первый заместитель губернатора.

Наталья Шевчик вручила благодарственные письма представителям комиссий по делам несовершеннолетних из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Уватского, Сладковского, Армизонского, Омутинского, Юргинского районов и других муниципалитетов. Также были вручены благодарственные письма депутата государственной думы, первого заместителя председателя комитета госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева и депутата госдумы Николая Брыкина за высокое профессиональное мастерство, активную работу по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий. Всего награды получили около 20 человек.

Главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних управы Восточного округа Тюмени Людмила Щапова высказала слова благодарности за высокую оценку труда сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних.

"Наша комиссия располагается в одной из самых развивающихся точек Тюмени. Здесь успешно решаются такие задачи, как получение детьми современного качественного образования, сохранение и укрепление их здоровья, профилактика семейного неблагополучия, воспитание и развитие творческих способностей детей. Перед нами стоит общая задача – профессионально оказать помощь семье и педагогам в воспитании законопослушного и ответственного поколения. Основная социальная значимость комиссии по делам несовершеннолетних заключается именно в единстве и командном стиле", - отметила она.

Уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов присоединился к поздравлениям и подчеркнул важность и нужность работы комиссий. "Столетний юбилей говорит о жизнестойкости комиссий и нельзя не вспомнить, что особую роль они играли в те годы, когда стране было тяжело. В столетний юбилей желаю комиссии оставаться молодой, динамично развивающийся и креативной структурой", - добавил Андрей Степанов.

Любовь Голышева