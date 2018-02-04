Российский боксер дважды нокаутировал соперника

Мурат Гассиев/фотоwww.box-yfo.ru/

Российский боксер Мурат Гассиев в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) дважды отправил в нокаут кубинца Юниера Дортикоса. Видеозапись нокаутов появилась на YouTube-канале Boxing/MMA fight.

Поединок завершился на последних секундах 12-го раунда. Гассиев дважды послал соперника на настил, однако Дортикос сумел подняться. Последним ударом россиянин отправил кубинца на канаты. Тем самым российский боксер Гассиев объединил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).