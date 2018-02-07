В Китае замерз тридцатиметровый водопад

В Китае замерз водопад/фото hronika.info

На юго-западе Китая в провинции Гуанчжоу замерз водопад, высота которого достигает 30 метров, а ширина - 10 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Presstv.

Как только стало известно о замерзшем водопаде, округ Бицзе наводнили толпы туристов, желающие сфотографироваться на фоне усеянной сосульками горы.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных холодов "замерз"Ниагарский водопад.