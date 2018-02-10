В Тюменской области реализуется комплексный подход к поддержке и развитию малого и среднего бизнеса

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С 1 февраля 2018 года в Тюменской области вводится единая ставка для всех инвестиционных займов и микрозаймов – 3%. Для резидентов индустриальных парков она составит 0%.

Такие сведения на конференции "Оценка эффективности расходования бюджетных средств в программах поддержки малого и среднего бизнеса в Тюменской области", которую провел Общероссийский народный фронт, сообщил начальник управления развития предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"Это, - отметил он, - только одна из форм комплексной господдержки малого и среднего предпринимательства в Тюменской области. Она включает себя финансовую поддержку - имущественную, организационную".

Наиболее эффективной, по словам Антона Машукова, является государственная поддержка на развитие лизинга оборудования: возмещения части затрат, связанных с уплатой субъектом предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа субъектом малого и среднего предпринимательства, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году. Актуальным стало и возмещения затрат субъектам предпринимательства по уплате первого взноса при заключении договора лизинга оборудования в размере до 5 млн рублей по каждому договору.

Региональные власти оказывают предприятиям финансовую поддержку и создают льготные налоговые условия. В 2016 году 140 субъектам малого и среднего бизнеса была предоставлена субсидия на общую сумму 195 млн рублей. В том числе из федерального бюджета было привлечено 56 млн рублей. Совершенствуется и правовая база, касающаяся сферы предпринимательства. В 2017 году в целый ряд законов Тюменской области были внесены изменения, облегчающие налоговое бремя предпринимателей. Был расширен перечень видов деятельности, попадающих под упрощенную систему налогообложения. Особое внимание уделяется развитию новых цифровых технологий: для поддержки IT-отрасли разработан отдельный закон, в 2017 году была запущена новая система инновационных займов.

Такой комплексный подход к поддержке предпринимательства, по мнению члена центрального штаба ОНФ, председателя правления Общероссийского объединения работодателей "Союз производственных компаний и предпринимателей России" Азата Газизова, имеет большой синергетический эффект.

"Конференции по оценке эффективности расходования бюджетных средств в программах поддержки малого и среднего бизнеса мы провели уже в 12 регионах, - сообщил он. - Наши цели - вызвать дискуссию по эффективности программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Несмотря на то, что у нас есть общефедеральные принципы господдержки, в каждом регионе есть свои особенности. В марте 2018 года мы обобщим все предложения и идеи, прозвучавшие на таких совещаниях".

В опыте Тюменской области, по его словам, примечательно то, что правительство региона выделяет дополнительные средства сверх федеральных нормативов.

"Это показывает, что в регионе актуальны вопросы предпринимательства, -подчеркнул он. - То, что сегодня возникали достаточно острые вопросы, свидетельствует о том, что их в регионе пытаются решать. И третье: в Тюменской области есть конкретные практики, которые мы будем изучать и представлять на итоговой конференции. Основной тезис, что наибольшую отдачу отдают средства, вложенные в реальный сектор в виде лизинг-гранта, получило подтверждение еще в одном регионе".

На конференции в Тюмени было отмечено, что индекс промышленного производства в регионе за 10 лет вырос в три раза. За эти же годы в области появилось 35 новых крупных производств, в 2017 году – 21 из них. Еще 25 новых предприятий находится в стадии строительства. В реестре инвестиционных проектов - более 500 проектов на 1,6 трлн рублей.