Югорского чиновника осудят за хищение бюджетных денег

Фото ИА "Тюменская линия"

Директора фонда развития жилищного строительства осудят за хищение бюджетных средств в Югре.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, исполнительный директор муниципального фонда "Жилище" решил похитить бюджетные деньги, выделенные на строительство жилья в Советском районе.

Мужчина оформил фиктивные документы, перечислил в качестве аванса на расчетный счет подрядчика компании "Отделстрой" более 22,5 млн рублей. В дальнейшем по указанию директора фонда деньги на основании фиктивных документов были перечислены на счет юридического лица, оформленного на подставных лиц.

В результате незаконных действий должностного лица фонду "Жилище" причинен материальный ущерб на указанную сумму. В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд.